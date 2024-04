Marché des Producteurs de Pays de Beynat Beynat, mardi 13 août 2024.

Beynat est un joli bourg juché sur un éperon de 400m d’altitude. C’est le siège et le lieu d’expression de traditions à la fois anciennes et récentes, artisanales et festives: celle des cabas, sacs en paille tressée, fit autrefois la réputation du village. La tradition de la châtaigne, symbole local, est célébrée chaque année en Octobre.

Centre d’accueil touristique avec son complexe du Lac de Miel et ses hébergements touristiques, Beynat occupe une position centrale entre AUBAZINE, BEAULIEU, COLLONGES LA ROUGE et TURENNE.

Les Beynatois vous proposent des Marchés des Producteurs de Pays festifs tous les mardis en soirée. Vente directe du producteur aux consommateurs, des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition afin de consommer sur place les produits du marché.

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits courts 05 55 21 54 98 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 17:00:00

fin : 2024-08-13 20:00:00

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

