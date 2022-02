Marché des Producteurs de Pays Coullons Coullons Catégories d’évènement: Coullons

Loiret

Marché des Producteurs de Pays Coullons, 3 avril 2022, Coullons. Marché des Producteurs de Pays Coullons

2022-04-03 – 2022-04-03

Coullons Loiret Coullons Fruits, légumes, autruche, vins des Coteaux du Giennois, pates artisanales, miel, fromages de chèvre, de vache, truites, brioche, horticulture, produits bio etc…. DATES 2021 : 06 JUIN, 04 JUILLET, 01ER AOÛT, 05 SEPTEMBRE, 03 OCTOBRE. Composés uniquement de producteurs fermiers et d’artisans, les Marchés des Producteurs de Pays privilégient le contact direct entre producteurs et consommateurs. dumei45d@loiret.chambagri.fr +33 2 38 71 91 53 http://coullons.fr/ Fruits, légumes, autruche, vins des Coteaux du Giennois, pates artisanales, miel, fromages de chèvre, de vache, truites, brioche, horticulture, produits bio etc…. DATES 2021 : 06 JUIN, 04 JUILLET, 01ER AOÛT, 05 SEPTEMBRE, 03 OCTOBRE. MPP

Coullons

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Coullons, Loiret Autres Lieu Coullons Adresse Ville Coullons lieuville Coullons Departement Loiret

Coullons Coullons Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coullons/

Marché des Producteurs de Pays Coullons 2022-04-03 was last modified: by Marché des Producteurs de Pays Coullons Coullons 3 avril 2022 Coullons Loiret

Coullons Loiret