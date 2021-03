Marché des producteurs de Pays, 27 août 2021-27 août 2021, Bressuire.

Marché des producteurs de Pays 2021-08-27 18:00:00 – 2021-08-27

Bressuire Deux-Sèvres

Venez à la rencontre, comme chaque année, de nombreux producteurs locaux. Vous pourrez profiter de faire vos courses et déguster sur place de nombreuses spécialités au cœur de la prairie du château médiéval. Animations sur place. N’oubliez pas vos assiettes, couverts et verres non jetable pour le dîner !

En raison du contexte sanitaire, toutes les recommandations seront appliquées.

+33 5 49 80 49 67

