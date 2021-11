Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Marché des Producteurs de Pays Bienvenue à la Ferme à Gourdon Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Marché des Producteurs de Pays Bienvenue à la Ferme à Gourdon Gourdon, 8 juillet 2021, Gourdon. Marché des Producteurs de Pays Bienvenue à la Ferme à Gourdon Tourisme et Terroir Place Saint Pierre Gourdon

2021-07-08 08:30:00 – 2021-08-26 12:30:00 Tourisme et Terroir Place Saint Pierre

Gourdon Lot Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des producteurs de Pays sont des lieux d’accueil chaleureux et colorés.

Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.

Respect des protocoles sanitaires en vigueur. © OT Gourdon

Tourisme et Terroir Place Saint Pierre Gourdon

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Tourisme et Terroir Place Saint Pierre Ville Gourdon lieuville Tourisme et Terroir Place Saint Pierre Gourdon