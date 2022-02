Marché des Producteurs de Pays Beynac-et-Cazenac Beynac-et-Cazenac Catégories d’évènement: Beynac-et-Cazenac

Beynac-et-Cazenac Dordogne Beynac-et-Cazenac Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, le village de Beynac-et-Cazenac est situé sur les falaises de la Dordogne.

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, le village de Beynac-et-Cazenac est situé sur les falaises de la Dordogne.

Son marché de Producteurs de Pays a lieu tous les lundis matin sur le parking de la Balme de mi-juin à mi-septembre. Une bonne occasion pour se régaler de produits du terroir ou acquérir de l'artisanat local.

Son marché de Producteurs de Pays a lieu tous les lundis matin sur le parking de la Balme de mi-juin à mi-septembre. Une bonne occasion pour se régaler de produits du terroir ou acquérir de l’artisanat local. +33 5 53 31 34 00 Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, le village de Beynac-et-Cazenac est situé sur les falaises de la Dordogne.

Son marché de Producteurs de Pays a lieu tous les lundis matin sur le parking de la Balme de mi-juin à mi-septembre. Une bonne occasion pour se régaler de produits du terroir ou acquérir de l’artisanat local. DAN COURTICE

dernière mise à jour : 2022-02-18

