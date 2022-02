Marché des producteurs de pays Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande Catégories d’évènement: Beaune-la-Rolande

Loiret

Marché des producteurs de pays Beaune-la-Rolande, 20 février 2022, Beaune-la-Rolande. Marché des producteurs de pays Beaune-la-Rolande

2022-02-20 09:00:00 – 2022-02-20 12:30:00

Beaune-la-Rolande Loiret Beaune-la-Rolande La mairie de Beaune-la-Rolande et son conseil municipal organise un marché des producteurs de pays qui se tiendra Place de l’Hotel de Ville, le dimanche 20 février de 9h à 12h30. Port du masque obligatoire +33 2 38 33 21 56 La mairie de Beaune-la-Rolande et son conseil municipal organise un marché des producteurs de pays qui se tiendra Place de l’Hotel de Ville, le dimanche 20 février de 9h à 12h30. Port du masque obligatoire beaune-la-rolande

Beaune-la-Rolande

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune-la-Rolande, Loiret Autres Lieu Beaune-la-Rolande Adresse Ville Beaune-la-Rolande lieuville Beaune-la-Rolande Departement Loiret

Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune-la-rolande/

Marché des producteurs de pays Beaune-la-Rolande 2022-02-20 was last modified: by Marché des producteurs de pays Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande 20 février 2022 Beaune-la-Rolande Loiret

Beaune-la-Rolande Loiret