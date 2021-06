Azille Azille Aude, Azille MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Azille Azille Catégories d’évènement: Aude

Azille

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Azille, 5 août 2021-5 août 2021, Azille. MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 2021-08-05 18:00:00 – 2021-08-05 22:00:00

Azille Aude Azille Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des Producteurs de Pays sont des lieux d’accueil chaleureux et colorés. Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs. Vente à emporter ou possibilité de manger sur place avec les assiettes fermières des producteurs.

