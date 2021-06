Marché des producteurs de Pays Asson, 13 août 2021-13 août 2021, Asson.

Marché des producteurs de Pays 2021-08-13 18:00:00 – 2021-08-13 23:00:00

Asson Pyrénées-Atlantiques Asson

Le marché des producteurs de Pays offre l’authenticité, la qualité et la traçabilité des produits, la convivialité et le contact direct avec les producteurs, en plus d’une soirée festive et chaleureuse !

Les producteurs présents sur le marché sont les suivants :

Givrés des Prés- Casteide Candau- Glaces, sorbets et pâtisseries glacées lait bio.

EARL Arbans – Bruges Capbis Mifaget- Viande de veaux, nourris exclusivement de lait.

Le rucher du Mourle – Montaut – Miel, pain d’épice, bonbon au miel.

Ferme CAZENAVE LOUSTAU- Sevignacq Meyracq – vente fromage vache.

L’escude – L’escude – Vin de pays.

FERME PISCICOLE DE PEDEHOURAT- Louvie Juzon- Production de Salmonidés, truites farios, Arc-en-ciel, et saumons de fontaine.

Ferme Trouillet- Haut De Bosdarros- Porc – charcuterie.

Le Tamelier- Lestelle Betharram- Pain.

GAEC de l’ouzom- Asson- Fromage de brebis.

et bien d’autres ….

+33 5 59 90 18 50

@marché des producteurs de pays

dernière mise à jour : 2021-06-24 par