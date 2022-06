Marché des producteurs de Pays Artiguelouve Artiguelouve Catégories d’évènement: Artiguelouve

Pyrénées-Atlantiques

Marché des producteurs de Pays Artiguelouve, 1 juillet 2022, Artiguelouve. Marché des producteurs de Pays

Place Générale Parlange Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques

2022-07-01 – 2022-07-01 Artiguelouve

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Venez nous voir le vendredi 01 juillet 2022 de 18h à 23h, à la place générale Parlange pour le Marché de Bosdarros !

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur.

Cette soirée promet d’être festives et chaleureuses! Venez nous voir le vendredi 01 juillet 2022 de 18h à 23h, à la place générale Parlange pour le Marché de Bosdarros !

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur.

Cette soirée promet d’être festives et chaleureuses! Venez nous voir le vendredi 01 juillet 2022 de 18h à 23h, à la place générale Parlange pour le Marché de Bosdarros !

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur.

Cette soirée promet d’être festives et chaleureuses! Bienvenue à la Ferme 64

Artiguelouve

dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Artiguelouve, Pyrénées-Atlantiques Other Lieu Artiguelouve Adresse Place Générale Parlange Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques Ville Artiguelouve lieuville Artiguelouve Departement Pyrénées-Atlantiques

Artiguelouve Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/artiguelouve/

Marché des producteurs de Pays Artiguelouve 2022-07-01 was last modified: by Marché des producteurs de Pays Artiguelouve Artiguelouve 1 juillet 2022 Place Générale Parlange Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques

Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques