Argentonnay Argentonnay Argentonnay, Deux-Sèvres Marché des producteurs de pays Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Deux-Sèvres

Marché des producteurs de pays, 6 août 2021-6 août 2021, Argentonnay. Marché des producteurs de pays 2021-08-06 18:00:00 – 2021-08-06 Place Philippe de Commynes Place Léopold Bergeon

Argentonnay Deux-Sèvres Marché des producteurs de Pays en partenariat avec la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres.

Restauration possible sur place. Marché des producteurs de Pays en partenariat avec la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres.

Restauration possible sur place. +33 5 49 65 70 22 Marché des producteurs de Pays en partenariat avec la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres.

Restauration possible sur place. Marché des producteurs de Pays en partenariat avec la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres.

Restauration possible sur place. Bienvenue à la ferme

Détails Catégories d’évènement: Argentonnay, Deux-Sèvres Autres Lieu Argentonnay Adresse Place Philippe de Commynes Place Léopold Bergeon Ville Argentonnay