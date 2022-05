MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Alençon, 3 juin 2022, Alençon.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Alençon

2022-06-03 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-03 20:00:00 20:00:00

Alençon Orne

Développement durableCUA – Agenda

Du vendredi 03 juin 2022 au vendredi 03 juin 2022

Le prochain rendez-vous avec les Producteurs de Pays aura lieu, vendredi 3 juin, à la Halle au blé à Alençon, à partir de 16 h.

Les Marchés des Producteurs de Pays sont proposés par la Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Orne.

Ils permettent d’acheter en direct aux producteurs lors de moments festifs et conviviaux. Au fil des années, ils se sont imposés dans le paysage local et font le bonheur de très nombreux consommateurs adeptes notamment de produits de saisons. Ils connaissent cette année une nouvelle dynamique.

Le premier rendez-vous du 3 juin prochain, à la Halle au blé, accueillera une vingtaine de producteurs locaux et proposera des animations : dégustation, spectacles, tombola… avec de nombreux lots à gagner.

Vendredi 3 juin 2022

À partir de 16 h

Halle au blé à Alençon

