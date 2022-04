MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À VIAS-PLAGE Vias, 13 juin 2022, Vias.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À VIAS-PLAGE Vias

2022-06-13 08:00:00 08:00:00 – 2022-09-12 13:00:00 13:00:00

Vias Hérault

Marché des producteurs de pays, produits du terroir

Lundi de 8h00 à 13h00 en front de mer

Ce marché, réservé aux producteurs locaux (20 exposants), privilégie les circuits courts et les saveurs authentiques. Une belle occasion pour vous, de découvrir de délicieux produits de qualité, locaux, préparés à partir de savoir-faire traditionnels. Une quinzaine de producteurs vous proposent : fruits et légumes, fromage de chèvre, charcuterie boucherie bio, diverses sortes de pains, tielles agathoises, fruits de mer, vins, des huiles essentielles, du miel…

Une invitation à la gourmandise et à la convivialité !

#MARCHEPRODUCTEURS

Rencontre authentique et unique avec les producteurs de pays, partager leur passion et leurs savoirs faire authentiques, savourez de vrais produits !

+33 4 67 21 76 25

Marché des producteurs de pays, produits du terroir

Lundi de 8h00 à 13h00 en front de mer

Ce marché, réservé aux producteurs locaux (20 exposants), privilégie les circuits courts et les saveurs authentiques. Une belle occasion pour vous, de découvrir de délicieux produits de qualité, locaux, préparés à partir de savoir-faire traditionnels. Une quinzaine de producteurs vous proposent : fruits et légumes, fromage de chèvre, charcuterie boucherie bio, diverses sortes de pains, tielles agathoises, fruits de mer, vins, des huiles essentielles, du miel…

Une invitation à la gourmandise et à la convivialité !

#MARCHEPRODUCTEURS

Vias

dernière mise à jour : 2022-04-08 par