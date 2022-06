Marché des Producteurs de Pays à Verdelais Verdelais, 12 août 2022, Verdelais.

Marché des Producteurs de Pays à Verdelais Verdelais

2022-08-12 – 2022-08-12

Verdelais 33490

Véritables vitrines des producteurs et des savoir faire de nos terroirs, les Marchés des Producteurs de Pays sont composés exclusivement de producteurs. Ils vous permettront non seulement de rencontrer en direct les agriculteurs, déguster leur produits et découvrir des villes et des villages girondins.

+33 5 56 62 02 06

© Mairie de verdelais

Verdelais

