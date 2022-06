Marché des Producteurs de Pays à Saint-Emilion Saint-Émilion Saint-Émilion Catégories d’évènement: 33330

Saint-Émilion

Marché des Producteurs de Pays à Saint-Emilion Saint-Émilion, 12 juillet 2022, Saint-Émilion. Marché des Producteurs de Pays à Saint-Emilion Saint-Émilion

2022-07-12 – 2022-07-12

Saint-Émilion 33330 Les Marchés des Producteurs de Pays sont la vitrine des savoir-faire traditionnels de nos terroirs : ils sont exclusivement composés de producteurs. Autour de grandes tablées, les vacanciers et les touristes se mélangent aux gens du pays pour découvrir les richesses gastronomiques de notre région pour un moment convivial et festif. Les Marchés des Producteurs de Pays sont la vitrine des savoir-faire traditionnels de nos terroirs : ils sont exclusivement composés de producteurs. Autour de grandes tablées, les vacanciers et les touristes se mélangent aux gens du pays pour découvrir les richesses gastronomiques de notre région pour un moment convivial et festif. +33 5 57 24 72 09 Les Marchés des Producteurs de Pays sont la vitrine des savoir-faire traditionnels de nos terroirs : ils sont exclusivement composés de producteurs. Autour de grandes tablées, les vacanciers et les touristes se mélangent aux gens du pays pour découvrir les richesses gastronomiques de notre région pour un moment convivial et festif. Relais Agriculture et Tourisme

Saint-Émilion

dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: 33330, Saint-Émilion Other Lieu Saint-Émilion Adresse Ville Saint-Émilion lieuville Saint-Émilion Departement 33330

Saint-Émilion Saint-Émilion 33330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-emilion/

Marché des Producteurs de Pays à Saint-Emilion Saint-Émilion 2022-07-12 was last modified: by Marché des Producteurs de Pays à Saint-Emilion Saint-Émilion Saint-Émilion 12 juillet 2022 33330 Saint-Émilion

Saint-Émilion 33330