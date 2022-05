Marché des Producteurs de Pays à Loubéjac Loubejac, 7 juillet 2022, Loubejac.

Marché des Producteurs de Pays à Loubéjac Loubejac

2022-07-07 – 2022-07-07

Loubejac 24550 Loubejac

Nos producteurs seront heureux et fiers de vous faire découvrir leur produits qu’ils vous cuisineront, découverte du produit en direct du producteur au consommateur.

Tables et chaises vous attendront sous notre imposante halle afin que vous puissiez consommer sur place dans une ambiance festive et conviviale.

Une autre façon de découvrir le Périgord et ses spécialités…

Tous les jeudis de juillet à début septembre à partir de 18h30.

Apportez vos couverts!

+33 5 53 29 98 37

Loubejac

dernière mise à jour : 2022-05-21 par