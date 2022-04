Marché des producteurs de Pays à la Closière Cadillac, 9 juin 2022, Cadillac.

Marché des producteurs de Pays à la Closière La Closière D10 Cadillac

2022-06-09 – 2022-06-09 La Closière D10

Cadillac Gironde

Retrouvez cette année et ce pour la première fois à la Maison des Vins de Cadillac, le fameux Marché des Producteurs de Pays, deux fois cet été : 9 juin et 18 août.

Des animations gourmandes et un marché où chacun trouvera ce dont il a besoin ou envie !

Au programme : produits fermiers, fromages de producteurs et bien d’autres raviront vos papilles !

Vous pourrez également profiter de dégustation de vins de nos appellations : Cadillac Côtes de Bordeaux ou Côtes de Bordeaux, les petits rubis du vignoble bordelais, et les Premières Côtes de Bordeaux ou Cadillac, les douceurs de la région.

La Closière D10 Cadillac

