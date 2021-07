Eysines Eysines Eysines, Gironde Marché des Producteurs de Pays à Eysines Eysines Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Marché des Producteurs de Pays à Eysines Eysines, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Eysines. Marché des Producteurs de Pays à Eysines 2021-07-17 – 2021-07-17

Eysines Gironde Eysines Les Marchés des Producteurs de Pays sont la vitrine des savoir-faire traditionnels de nos terroirs : ils sont exclusivement composés de producteurs. Autour de grandes tablées, les vacanciers et les touristes se mélangent aux gens du pays pour découvrir les richesses gastronomiques de notre région pour un moment convivial et festif. +33 5 56 16 18 00 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Eysines, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Eysines Adresse Ville Eysines lieuville 44.88915#-0.6475

