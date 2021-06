Marché des producteurs de pays à Biganos Biganos, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Biganos.

Marché des producteurs de pays à Biganos 2021-07-06 18:00:00 – 2021-07-06 Parc Lecoq Avenue de la Libération

Biganos Gironde Biganos

Le Marché des Producteurs de Pays, composé exclusivement de producteurs fermiers et artisanaux, offre une belle vitrine des savoir-faire de nos terroirs. A la fois authentique et simple, c’est le lieu idéal pour découvrir les produits de région, pour échanger avec les producteurs mais aussi pour acheter et déguster sur place. Une quinzaine de producteurs seront présents et proposeront vins, fromages, huîtres, viande de bœuf ou encore bière artisanale ! Une animation Spectacle d’Arts de rue « Cabaret de poche » par la Cie Saséo.

Le Marché des Producteurs de Pays, composé exclusivement de producteurs fermiers et artisanaux, offre une belle vitrine des savoir-faire de nos terroirs. A la fois authentique et simple, c’est le lieu idéal pour découvrir les produits de région, pour échanger avec les producteurs mais aussi pour acheter et déguster sur place. Une quinzaine de producteurs seront présents et proposeront vins, fromages, huîtres, viande de bœuf ou encore bière artisanale ! Une animation Spectacle d’Arts de rue « Cabaret de poche » par la Cie Saséo.

+33 5 57 70 17 54

Le Marché des Producteurs de Pays, composé exclusivement de producteurs fermiers et artisanaux, offre une belle vitrine des savoir-faire de nos terroirs. A la fois authentique et simple, c’est le lieu idéal pour découvrir les produits de région, pour échanger avec les producteurs mais aussi pour acheter et déguster sur place. Une quinzaine de producteurs seront présents et proposeront vins, fromages, huîtres, viande de bœuf ou encore bière artisanale ! Une animation Spectacle d’Arts de rue « Cabaret de poche » par la Cie Saséo.

© Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

dernière mise à jour : 2021-06-22 par Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne