Marché des Producteurs de Pays, 20 juillet 2022, .

Marché des Producteurs de Pays



2022-07-20 19:00:00 – 2022-07-20 23:00:00

EUR En aval de Marmande et sur la rive droite du canal latéral, Meilhan et ses ruelles tortueuses déclinent 700 ans d’histoire et promettent des promenades savoureuses au cœur du village.

C’est sur la place d’Armes, que tous les mercredis de l’été, du 6 juillet au 24 août, les Producteurs de Pays vous permettront de profiter d’un repas festif.

Le principe est simple, vous choisissez selon votre envie chez différents producteurs et ainsi vous composez votre repas.

Bon appétit !

