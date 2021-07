Le Tallud Le Tallud Deux-Sèvres, Le Tallud Marché des Producteurs de Pays 2021 Le Tallud Le Tallud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le Tallud

Marché des Producteurs de Pays 2021 Le Tallud, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Le Tallud. Marché des Producteurs de Pays 2021 2021-07-16 – 2021-07-16 Plan d’eau 14 Avenue de la Vernière

Le Tallud Deux-Sèvres Le Tallud Marché des producteurs de Pays.

A partir de 18h. Pensez à apporter vos couverts, assiettes et verres non jetables. Marché des producteurs de Pays.

Lieu Le Tallud Adresse Plan d'eau 14 Avenue de la Vernière Ville Le Tallud