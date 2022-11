Marché des producteurs de noël du Bistrot Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Molsheim

Marché des producteurs de noël du Bistrot Molsheim, 17 décembre 2022, Molsheim. Marché des producteurs de noël du Bistrot

5 rue des Remparts Molsheim Bas-Rhin

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-17 18:00:00 Molsheim

Bas-Rhin Molsheim Comme chaque année, le Bistrot du Barbu veut mettre en lumière ses amis producteurs et artistes à l’occasion d’un marché qui leur est dédié. De nombreux amis viendront présenter leurs créations en extérieur sur notre belle terrasse.

Terrines, Chanvres, Cosmétiques, boissons sans alcool, artistes, coutellerie et rémouleur seront de la partie pour vous faire découvrir leur univers et créations uniques. Venez nombreux les soutenir avant les fêtes ! Marché de producteurs +33 7 70 39 15 47 Molsheim

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Molsheim Autres Lieu Molsheim Adresse 5 rue des Remparts Molsheim Bas-Rhin Ville Molsheim lieuville Molsheim Departement Bas-Rhin

Molsheim Molsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/molsheim/

Marché des producteurs de noël du Bistrot Molsheim 2022-12-17 was last modified: by Marché des producteurs de noël du Bistrot Molsheim Molsheim 17 décembre 2022 5 rue des Remparts Molsheim Bas-Rhin Bas-Rhin Molsheim

Molsheim Bas-Rhin