L’association « Les petites mains de Meurcé » vous propose son marché de producteurs un dimanche sur deux de 9h à 13h.

Un large choix de produits avec fruits et légumes, viandes et volailles, charcuterie, fromage, crèmerie, miel, alcools et jus de fruits, boulangerie, confitures etc…

Plus d’infos au 07 82 05 53 83

Produits locaux et convivialité au rendez-vous !

+33 7 82 05 53 83 https://www.facebook.com/AssociationLpmdm

