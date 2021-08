Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Marché des producteurs de la Saint-Gilles Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Marché des producteurs de la Saint-Gilles Tourouvre au Perche, 29 août 2021, Tourouvre au Perche. Marché des producteurs de la Saint-Gilles 2021-08-29 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-29 13:00:00 13:00:00 TOUROUVRE Place Louis Debray

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche L’’association Sème Ta Graine Dans le Perche convie la population à un marché de producteurs locaux. L’’association Sème Ta Graine Dans le Perche convie la population à un marché de producteurs locaux. Accueil L’’association Sème Ta Graine Dans le Perche convie la population à un marché de producteurs locaux. dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse TOUROUVRE Place Louis Debray Ville Tourouvre au Perche lieuville 48.59069#0.65135