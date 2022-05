Marché des producteurs de Cersay Val en Vignes, 20 mai 2022, Val en Vignes.

Marché des producteurs de Cersay Val en Vignes

2022-05-20 16:00:00 – 2022-05-20

Val en Vignes Deux-Sèvres

Ce marché privilégie le contact direct entre producteurs, artisans d’art et consommateurs. Venez acheter et consommer sur place de nombreux produits locaux. Dans le cadre du développement durable et de la préservation de l’environnement, pensez à emmener vos couverts non jetables.

Commune de Val en Vignes

Val en Vignes

