Marché des producteurs Coulimer, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Coulimer.

Marché des producteurs 2021-07-02 17:00:00 – 2021-07-02 21:00:00 La Viollière La Viande d’Alex

Coulimer Orne Coulimer

Marché des producteurs à la ferme organisé par La Viande d’Alex. 10 producteurs fermiers seront présents (légumes, pain, fromages, plantes aromatiques, miel, biscuits, escargots préparés, volailles prêtes à cuire, savon de la Savonnerie de La Chapelle, etc… du bœuf et veau au détail et en colis et des rillettes).

Présence de Thibault Clary, chanteur interprète.

Marché des producteurs à la ferme organisé par La Viande d’Alex. 10 producteurs fermiers seront présents (légumes, pain, fromages, plantes aromatiques, miel, biscuits, escargots préparés, volailles prêtes à cuire, savon de la Savonnerie de La…

+33 6 85 88 58 70

Marché des producteurs à la ferme organisé par La Viande d’Alex. 10 producteurs fermiers seront présents (légumes, pain, fromages, plantes aromatiques, miel, biscuits, escargots préparés, volailles prêtes à cuire, savon de la Savonnerie de La Chapelle, etc… du bœuf et veau au détail et en colis et des rillettes).

Présence de Thibault Clary, chanteur interprète.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par