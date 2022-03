Marché des Producteurs Centre-ville Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Centre-ville, le samedi 12 mars à 07:00

C’est évidemment dans une ambiance sympathique et avec beaucoup de convivialité́ que se déroulera cette édition du Marché des Producteurs ! Particulièrement apprécié par nos clients, cet événement s’est inscrit durablement dans le paysage de la vie Montargoise ! Dégustations et emplettes, des spécialités seront proposées pour régaler les papilles des uns et des autres ! Nous vous invitons à découvrir une explosion de couleurs et de fragrances ! Il y en aura pour tous les goûts ! C’est évidemment dans une ambiance sympathique et avec beaucoup de convivialité́ que se déroulera cette édition du Marché des Producteurs ! Centre-ville Rue Emmanuel Troulet, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T07:00:00 2022-03-12T18:00:00

