le samedi 9 octobre à Au Jardin d’Olivet

Légumes de saison, fromage de chèvre, volailles et oeufs bios, farines et pâtes, pommes et jus de pomme, vins AOC… Les producteurs présents exposeront et expliqueront leurs métiers. Vente de produits locaux Au Jardin d’Olivet 761, rue de l’Hôtel Dieu Olivet Loiret

2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00

