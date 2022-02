Marché des producteurs artisans du Locavor Epfig Epfig Epfig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Epfig

Marché des producteurs artisans du Locavor Epfig Epfig, 20 mars 2022, Epfig. Marché des producteurs artisans du Locavor Epfig Epfig

2022-03-20 – 2022-03-20

Epfig Bas-Rhin Epfig ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿´ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Venez rencontrer plus de 20 producteurs locaux réunis à Epfig le dimanche 20 Mars tout au long de la journée : Artisanat, Gastronomie, Produits bien-être naturels, concepts éphémères … > Petite restauration sur place ou à emporter

> Animations au fil de la journée Evénement plein-air gratuit et ouvert à tous. Facebook Vente, dégustation et restauration +33 6 48 06 61 97 ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿´ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Venez rencontrer plus de 20 producteurs locaux réunis à Epfig le dimanche 20 Mars tout au long de la journée : Artisanat, Gastronomie, Produits bien-être naturels, concepts éphémères … > Petite restauration sur place ou à emporter

> Animations au fil de la journée Evénement plein-air gratuit et ouvert à tous. Facebook Epfig

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Epfig Autres Lieu Epfig Adresse Ville Epfig lieuville Epfig Departement Bas-Rhin

Epfig Epfig Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epfig/

Marché des producteurs artisans du Locavor Epfig Epfig 2022-03-20 was last modified: by Marché des producteurs artisans du Locavor Epfig Epfig Epfig 20 mars 2022 Bas-Rhin Epfig

Epfig Bas-Rhin