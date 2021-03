Marché des producteurs artisans du Locavor Epfig, 21 mars 2021-21 mars 2021, Epfig.

Marché des producteurs artisans du Locavor Epfig 2021-03-21 10:00:00 – 2021-03-21 17:00:00

Epfig Bas-Rhin Epfig

Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, venez à la rencontre des producteurs et artisans partenaires du Locavor Epfig et remplissez vos paniers de produits frais locaux.

De très belles créations artisanales sont à découvrir sur place : bijoux, artisanat textile, cuir, produits bien-être …

Pâques approche, c’est l’occasion idéale pour trouver des cadeaux originaux, éthiques et responsables ou encore pour faire le plein d’inspiration pour vos repas de Fêtes.

30 producteurs et artisans présents, parmi lesquels :

Les Bricoleries de Sandrine – Floféemain – La Quirnea Savonnerie – Cerises & Coquelicot – Safran de l’Eglise d’Altorf – L’Hexagone – Domaine Benoit Frey – Morgane de Soie – Au Palais des Abeilles – Les Biscuits de Béatrice – Brasserie L’Altruiste – La Fêlée du Bocal – Au Vieux Fumoir – La Savonnerie les 4 Saisons – Vins d’Alsace Robert Blanck …

Vente, dégustation et restauration

+33 6 48 06 61 97

