Marché des producteurs artisans du Locavor Epfig Epfig, 26 juin 2022, Epfig.

2022-06-26 09:00:00 – 2022-06-26 17:00:00

Epfig 67680 Epfig

Consommer local, c’est vraiment l’idéal !

Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, venez à la rencontre de vos producteurs de proximité. Plus de 20 acteurs locaux réunis pour vous rencontrer, vous présenter leurs produits et vous expliquer leur démarche.

• Gastronomie & Artisanat •

C’est l’occasion de remplir vos paniers de produits frais de saison, d’emporter ou de manger sur place de savoureux déjeuners chauds ou froids !

Pensez à prévoir vos sacs

+33 6 48 06 61 97

Epfig

