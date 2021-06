Saint-Amour-Bellevue Saint-Amour-Bellevue Saint-Amour-Bellevue, Saône-et-Loire Marché des producteurs à Saint-Amour – Toute la journée Saint-Amour-Bellevue Saint-Amour-Bellevue Catégories d’évènement: Saint-Amour-Bellevue

Marché des producteurs à Saint-Amour – Toute la journée 2021-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-03 00:00:00 00:00:00 A La Belle Etoile 625 route de la Saint-Valentin Saint-Amour-Bellevue Saône-et-Loire

Saint-Amour-Bellevue Saône-et-Loire A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, le festival oeno bistronomique en Beaujolais, A La Belle Etoile vous accueille pour l’animation « Marché des producteurs à Saint-Amour » le samedi 03 juillet 2021 Toute la journée. tenaya@alabelletoile.com +33 7 86 76 22 57 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

