Marché des producteurs à La Ferme Borderouge Oloron-Sainte-Marie, 19 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Marché des producteurs à La Ferme Borderouge Oloron-Sainte-Marie

2022-03-19 – 2022-03-19

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Afin de faciliter l’approvisionnement des Oloronais en produits locaux, les producteurs fermiers vous accueillent au marché de la ferme Borderouge tous les samedis matins : pains, légumes, poulets, cochon, mouton, veau, œufs, fromages, miels, confitures, produits cosmétiques.

Et pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer le WEEK-END la ferme ouvre désormais ses portes tous les mercredis soir de 16h à 19h. Vous y trouverez pour l’instant des légumes, yaourts fermiers et les terrines et viandes fraîches de porc noir gascon.

Oloron-Sainte-Marie

