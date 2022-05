Marché des producteurs à La Ferme Borderouge, 26 novembre 2022, .

Marché des producteurs à La Ferme Borderouge

2022-11-26 09:00:00 – 2022-11-26 13:00:00

Marché fermier hebdomadaire

Ce marché, animé par des producteurs et artisans locaux, vous accueille tous les samedis matin de 9h à 13h à la ferme Borderouge à Oloron.

Vous y trouverez du pain, des œufs, des légumes, des fromages de brebis/chèvre/vache, de la charcuterie (porc Gascon élevé en plein air), des yaourts au lait de vache ou de brebis, du miel, des confitures et d’autres gourmandises !

Venez rencontrer nos producteurs engagés dans les circuits courts et la qualité des produits !

