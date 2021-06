Marché des potiers Touques, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Touques.

Touques Calvados Touques

Une vingtaine d’artisans céramistes, sculpteurs créateurs exposent et proposent à la vente leurs créations issues de leur savoir-faire, où se côtoient modernité et techniques ancestrales. Tous sont liés par une même passion : la transformation de la matière (l’argile, la faïence, la porcelaine, le grès et le raku). L’occasion de découvrir un large éventail des techniques utilisées, d’admirer l’originalité des œuvres et l’inventivité des potiers céramistes.

+33 2 61 00 80 04 http://www.touterre.com/

