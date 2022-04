Marché des potiers Strasbourg, 14 mai 2022, Strasbourg.

Marché des potiers Strasbourg

2022-05-14 – 2022-05-14

Strasbourg Bas-Rhin

Le Conseil départemental du Bas-Rhin accueille la deuxième édition du marché des potiers à l’Hôtel du Département. Venez découvrir le savoir-faire des potiers au travers de démonstrations et d’expositions et offrez-vous une part d’Alsace ! Découvrez des ateliers participatifs : décoration de poteries, initiation au tournage et atelier de modelage. Mais aussi une exposition et une vente de poteries artisanales, avec notamment des poteries de soufflenheim et Betschdorf. Restauration sur place. Présence des potiers et mise en lumière de leur obtention de l’Indice Géographique Protégé.

Strasbourg

