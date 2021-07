Marché des Potiers Mouriès, 1 août 2021, Mouriès.

Marché des Potiers 2021-08-01 09:00:00 – 2021-07-27 19:00:00

Mouriès Bouches-du-Rhône

Pour la 10ème édition du marché potier, une sélection de 30 céramistes, potières et potiers professionnel·le·s, expose leurs créations : des objets céramiques façonnés de leurs mains, utilitaires ou culinaires, sculptures figuratives ou non, bijoux, pots pour le jardin et nichoirs.

30 approches différentes de la matière céramique, porcelaine, grès, faïence, terre vernissée, raku, grès au bois, etc… Et autant de raisons de venir découvrir ces artistes et artisans d’art !



30 céramistes et potiers professionnels présenteront leur travail : sculptures, pièces uniques décoratives, objets utilitaires ou culinaires originaux, réalisés selon différentes techniques porcelaine, grès, terre vernissée, raku, etc. Les enfants pourront profiter d’un atelier de poterie. Possibilité de restauration et de boissons fraîches sur place.



Venez nombreux et gagnez un bon d’achat de 50 € sur votre stand Coup de Cœur !

Participez à la 10ème édition du Marché Potier de Mouriès !

marchepotiermouries@gmail.com +33 6 09 43 90 28

