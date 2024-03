Marché des potiers Kaysersberg Vignoble, samedi 31 août 2024.

Expo-vente d’une quarantaine de potiers et céramistes d’ici et d’ailleurs.

Le temps d’un week-end, venez rencontrer 42 potiers et céramistes venus des 4 coins de France et découvrir leurs créations. Un marché riche en diversité et en qualité.

Au programme une animation Raku, découvrez cettte technique de cuisson d’origine japonaise, rapide et unique.

Animation enfant avec atelier de modelage sur le thème du château, dès 5 ans. Le samedi à 11h et le dimanche à 10h. 0 EUR.

Début : 2024-08-31 10:00:00

fin : 2024-09-01 19:00:00

Rue du 18 décembre

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est potier.lacour@gmail.com

