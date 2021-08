Marché des potiers Ger, 28 août 2021, Ger.

Marché des potiers 2021-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 18:00:00 Musée de la Céramique – Centre de création 3 Rue du Musée

Ger Manche Ger

Après une édition 2020 annulée en raison du contexte sanitaire, le musée de la céramique, site géré par le Département de la Manche, organise son 21e marché de potiers. Pas de soirée du feu, en raison de la situation sanitaire, mais un marché de potiers étalé sur tout le week-end et animé par l’équipe du site, les céramistes, les bénévoles et les partenaires.

Principalement venus de Normandie, Bretagne et Loire-Atlantique, mais aussi du sud de la France, les céramistes du marché retrouvent leur public avec plaisir. Certains de ces professionnels sont des fidèles du marché de Ger et viennent depuis près de 20 ans !

En parallèle des stands de vente de poteries, sculptures, bijoux, créations décoratives ou utilitaires, certains exposants réaliseront des démonstrations de tournage, sur un tour électrique, afin d’animer ce marché et d’échanger sur leurs pratiques professionnelles avec les visiteurs.

Entrée gratuite avec présentation du pass sanitaire.

musee.ger@manche.fr +33 2 33 79 35 36 https://www.manche.fr/patrimoine/

