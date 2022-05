Marché des potiers de Millau 2022 à la Graufesenque Millau Millau, 28 mai 2022, MillauMillau.

Marché des potiers de Millau 2022 à la Graufesenque Marché des potiers Avenue Louis Balsan Millau Millau

2022-05-28 – 2022-05-29 Marché des potiers Avenue Louis Balsan

Millau Aveyron Millau Aveyron

EUR Avenue Louis Balsan Marché des potiers Site archéologique de la Graufesenqe Millau Entrée libre et gratuite

En plein coeur du site antique,

haut lieu de la production de céramiques sigillées, venez retrouver un village d’artistes… contemporains.

Entourés de leurs

créations, ils parlent de leur passion … !

Au programme : des animations, des démonstrations, une exposition et des visites décalées pour en savoir plus sur les techniques de fabrications contemporaines mais aussi sur l’histoire de la Graufesenque.

Buvette et restauration rapide

33 ème Marché des Potiers de Millau samedi 28 et dimanche 29 mai 2022

graufesenque@orange.fr +33 5 65 60 11 37 http://www.graufesenque.com/

Entrée libre et gratuite

En plein coeur du site antique,

haut lieu de la production de céramiques sigillées, venez retrouver un village d’artistes… contemporains.

Entourés de leurs

créations, ils parlent de leur passion … !

Au programme : des animations, des démonstrations, une exposition et des visites décalées pour en savoir plus sur les techniques de fabrications contemporaines mais aussi sur l’histoire de la Graufesenque.

Buvette et restauration rapide

Terranga

Marché des potiers Avenue Louis Balsan Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-04-29 par