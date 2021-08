Beauvais Beauvais 60000, Beauvais Marché des potiers de l’Oise Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: 60000

Beauvais

Marché des potiers de l’Oise Beauvais, 11 septembre 2021, Beauvais. Marché des potiers de l’Oise 2021-09-11 – 2021-09-12

Beauvais 60000 Samedi 11 Septembre de 14h à 18h

Dimanche 12 Septembre de 10h à 18h

MUDO – Musée de l’Oise

Gratuit Samedi 11 Septembre de 14h à 18h

Dimanche 12 Septembre de 10h à 18h

MUDO – Musée de l’Oise

Gratuit contact@potier-ceramiste-oise.com +33 6 70 55 77 93 Samedi 11 Septembre de 14h à 18h

Dimanche 12 Septembre de 10h à 18h

MUDO – Musée de l’Oise

Gratuit Marcel Kessler Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-14 par

Détails Catégories d’évènement: 60000, Beauvais Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville 49.43279#2.08045