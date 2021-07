Marché des potiers de Guewenheim Guewenheim, 20 août 2021-20 août 2021, Guewenheim.

Marché des potiers de Guewenheim 2021-08-20 – 2021-08-20

Guewenheim 68116 Guewenheim

« Retour en enfance »

Chaque année se tient le marché des potiers à Guewenheim qui vous présente le savoir-faire de plus de 45 potiers. Le thème « retour en enfance » vous fera, cette année, replonger tout en nostalgie, dans vos plus belles années d’enfance. En plus des œuvres, des démonstrations de techniques de potiers vous seront présentées. Tournage, sculptage, cuisson de type Raku (technique japonaise) ou au four à bois, vous saurez tout de la poterie !

Vendredi et samedi soir, à la tombée de la nuit se tiendra un spectacle son et lumière qui mettra en scène la cuisson Raku.

Une vente de programmes reversée à l’association les Voix du Cœur et une tombola vous seront proposées.

Petite restauration à toute heure.

Exposition des œuvres de 45 potiers et démonstration de techniques de potiers. Spectacle son et lumières autour d’une cuisson Raku le vendredi et samedi soir. Petite restauration sur place.

+33 3 89 83 63 42

« Retour en enfance »

Chaque année se tient le marché des potiers à Guewenheim qui vous présente le savoir-faire de plus de 45 potiers. Le thème « retour en enfance » vous fera, cette année, replonger tout en nostalgie, dans vos plus belles années d’enfance. En plus des œuvres, des démonstrations de techniques de potiers vous seront présentées. Tournage, sculptage, cuisson de type Raku (technique japonaise) ou au four à bois, vous saurez tout de la poterie !

Vendredi et samedi soir, à la tombée de la nuit se tiendra un spectacle son et lumière qui mettra en scène la cuisson Raku.

Une vente de programmes reversée à l’association les Voix du Cœur et une tombola vous seront proposées.

Petite restauration à toute heure.

dernière mise à jour : 2021-04-16 par