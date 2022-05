Marché des Potiers d’Ayen Ayen Ayen Catégories d’évènement: Ayen

Corrèze

Marché des Potiers d'Ayen Place de l'Eglise Ayen 2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

35 exposants inscrits sont présents. Concours à thème pour les artisans. Le public vote pour son œuvre préférée. Atelier terre pour les enfants qui peuvent ainsi façonner de leurs mains des objets, qu'ils pourront récupérer quelques jours plus tard lorsqu'ils auront été cuits dans un four de potier Marché des potiers et des métiers d'art de 7h à 18h entrée gratuite place de l'Eglise

