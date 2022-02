Marché des Potiers Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Cahors Lot Les potiers se donnent rendez-vous place de la Libération et place des Républicains espagnols. Artisans créateurs, ils exposent et vendent leurs réalisations, quelles soient décoratives ou utilitaires. Le Marché des potiers, organisé par l´association Le piéton de Cahors, réunit une trentaine d´exposants, heureux de présenter leur savoir-faire (raku, faïence vernissée, grès cuit au four à bois, faïence traditionnelle, porcelaine). Un atelier est d´ailleurs proposé aux enfants pour découvrir les premiers gestes. ©PIXABAY

