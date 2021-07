Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 49270, Montrevault-sur-Èvre MARCHÉ DES POTIERS AU FUILET Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: 49270

Montrevault-sur-Èvre

MARCHÉ DES POTIERS AU FUILET Montrevault-sur-Èvre, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Montrevault-sur-Èvre. MARCHÉ DES POTIERS AU FUILET 2021-07-24 – 2021-07-25 LE FUILET 2 Rue des Recoins

Montrevault-sur-Èvre 49270 Après une pause de 3 ans, le Marché des Potiers du Fuilet revient en force pour vous montrer un savoir-faire ancestral et des créations en argile. 30 exposants venus de toute la France exposent leurs œuvres en céramique dans les jardins de la Maison du Potier. Poteries créatives, décoratives, utilitaires pour le jardin, bijoux, sculptures, instruments de musique… Toutes les formes et toutes techniques seront représentées lors de ce week-end. Au programme de ces deux jours : démonstrations de tournage, ateliers de modelages pour les familles, visite du patrimoine potier, concours de poterie, démonstrations et temps d’échanges proposés par les céramistes. Food truck et brasserie artisanale sur place Deux expositions seront visibles :

> exposition de photographies de Gérard Champion sur les anciens ateliers de poteries et de briqueterie du territoire

> exposition d’Elise Lefebvre : sculptures et pièces utilitaires en céramique DESCRIPTION SANITAIRE COVID 19 : En raison de la situation actuelle liée au Covid 19, tout un protocole sanitaire sera mis en place afin d’assurer la sécurité de tous (gel hydro- alcoolique, masque, mesures barrières, gestion des flux…) Profitez de votre week end estival pour participer au Marché des Potiers du Fuilet. Après une pause de 3 ans, le Marché des Potiers du Fuilet revient en force pour vous montrer un savoir-faire ancestral et des créations en argile. 30 exposants venus de toute la France exposent leurs œuvres en céramique dans les jardins de la Maison du Potier. Poteries créatives, décoratives, utilitaires pour le jardin, bijoux, sculptures, instruments de musique… Toutes les formes et toutes techniques seront représentées lors de ce week-end. Au programme de ces deux jours : démonstrations de tournage, ateliers de modelages pour les familles, visite du patrimoine potier, concours de poterie, démonstrations et temps d’échanges proposés par les céramistes. Food truck et brasserie artisanale sur place Deux expositions seront visibles :

> exposition de photographies de Gérard Champion sur les anciens ateliers de poteries et de briqueterie du territoire

> exposition d’Elise Lefebvre : sculptures et pièces utilitaires en céramique DESCRIPTION SANITAIRE COVID 19 : En raison de la situation actuelle liée au Covid 19, tout un protocole sanitaire sera mis en place afin d’assurer la sécurité de tous (gel hydro- alcoolique, masque, mesures barrières, gestion des flux…) dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: 49270, Montrevault-sur-Èvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Montrevault-sur-Èvre Adresse LE FUILET 2 Rue des Recoins Ville Montrevault-sur-Èvre lieuville 47.2636#-1.13714