Marche des Pierres qui Croulent Dettey, dimanche 5 mai 2024.

Marche des Pierres qui Croulent Dettey Saône-et-Loire

Marche des Pierres qui Croulent

l’Association des Pierres qui croulent A.P.Q.C. organise la 30ème édition de la marche des pierres qui croulent à Dettey. Grand quizz gagnant des 30 ans.

Départs entre 8h et 11h pour le parcours des 20kms, et entre 8h et 15h pour les parcours des 7 et 10kms.

Café offert au départ et stands de ravitaillement gratuits sur les parcours 10 et 20 kms.

buvette et restauration à l’arrivée menu du terroir (sur réservation) 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 15:00:00

dettey

Dettey 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pierresquicroulent@gmail.com

L’événement Marche des Pierres qui Croulent Dettey a été mis à jour le 2024-03-01 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)