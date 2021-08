Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Marche des pèlerins de Frédancon à l’Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Marche des pèlerins de Frédancon à l’Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan, 4 septembre 2021, Saint-Lary-Soulan. Marche des pèlerins de Frédancon à l’Hospice du Rioumajou 2021-09-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-04 Vallée du Rioumajou SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Inscription gratuite à l’Office de Tourisme de Saint-Lary-Soulan avant le 3 septembre 2021.

Sur réservation possibilité de restauration et d’hébergement à l’Hospice du Rioumajou

Tél. 09 88 18 78 93 et 05 62 40 87 85 – hospicedurioumajou@gmail.com MARCHE DES PELERINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

DE FREDANCON A L’HOSPICE DU RIOUMAJOU EVENEMENT ORGANISE PAR LES AMIS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

EN HAUTES-PYRENEES 14h : Rendez-vous au parking de Frédancon

Départ de la marche accompagnée et commentée jusqu’à l’Hospice du Rioumajou.

Intervenants tout au long de l’itinéraire : Cécile Delaumone guide culturelle du Pays d’Art et d’Histoire des vallées d’Aure et du Louron, Jean-Guillaume Thiébault responsable unité territoriale Parc National, Serge Alric agent ONF, Pierre Lebeau président du Comité Départemental de la Randonnée, Lucienne Mur présidente des Amis de Saint-Jacques en Hautes-Pyrénées avec la présence de Monsieur le Curé de Saint-Lary-Soulan. Vers 16h30 – 17H : arrivée à l’Hospice du Rioumajou 17 : Devant l’Hospice

CONCERT offert par le Foyer Culturel de Saint-Lary-Soulan AVEC « ZACOUSTIKS » trio jazz

Un vin d’honneur sera servi à l’issue du concert. +33 5 62 39 50 81 Inscription gratuite à l’Office de Tourisme de Saint-Lary-Soulan avant le 3 septembre 2021.

Sur réservation possibilité de restauration et d’hébergement à l’Hospice du Rioumajou

Tél. 09 88 18 78 93 et 05 62 40 87 85 – hospicedurioumajou@gmail.com dernière mise à jour : 2021-08-19 par OT de St Lary|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Vallée du Rioumajou SAINT-LARY-SOULAN Ville Saint-Lary-Soulan lieuville 42.7338#0.31119