Marché des peintres Mont-Lénigo Le croisic, vendredi 12 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-12T10:00:00+02:00 – 2024-07-12T19:00:00+02:00

Fin : 2024-08-16T10:00:00+02:00 – 2024-08-16T19:00:00+02:00

Les artistes de l’association Les Peintres du Croisic exposent leurs œuvres, le temps d’une journée, au bas du Mont-Lénigo, côté mer.

Annulé en cas de pluie.

Mont-Lénigo Rue du Mail de Broc 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 78 62 18 »}, {« type »: « email », « value »: « lespeintresducroisic@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://lespeintresducrois.wixsite.com/peinture-sculpture »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-des-peintres-le-croisic.html »}]

CULTURE EXPOSITION