Marche des Pêcheurs Le Breuil Le Breuil Catégories d’Évènement: Le Breuil

Saône-et-Loire

Marche des Pêcheurs, 14 mai 2023, Le Breuil Le Breuil. Marche des Pêcheurs Salle du Morambeau Le Breuil Saône-et-Loire

2023-05-14 08:00:00 – 2023-05-14 14:00:00 Le Breuil

Saône-et-Loire Le Breuil 3 circuits pédestres (10, 14 et 20 km) partiront de la Salle du Morambeau (46°48’27’’N – 4°27’29’’E). A partir de 8h et jusqu’à 10h pour le parcours de 20 km, de 8h à 12h pour le 14 km et de 8h à 14h pour le 10 km. A la découverte de la commune du Breuil (71670) et de ses paysages ruraux, vous pourrez faire une halte aux différents ravitaillements prévus le long des parcours. De retour à la salle, une petite gourmandise vous sera offerte. Pour ceux qui le souhaitent, le Casse croûte du Pêcheur : entrée, friture, fromage et dessert (café compris) est proposé pour 14 € (réservations à la salle à partir de 8h). gps.lebreuil@laposte.net Le Breuil

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Breuil, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Breuil Adresse Salle du Morambeau Le Breuil Saône-et-Loire Ville Le Breuil Le Breuil Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Le Breuil

Le Breuil Le Breuil Le Breuil Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le breuil le breuil/

Marche des Pêcheurs 2023-05-14 was last modified: by Marche des Pêcheurs Le Breuil 14 mai 2023 Le Breuil Salle du Morambeau Le Breuil Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Le Breuil Le Breuil Saône-et-Loire