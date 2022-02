Marché des paysans du coin Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours Catégories d’évènement: Haute-Loire

Marché des paysans du coin

2022-04-10 09:30:00 – 2022-04-10 12:00:00 Sous la Halle Rue de la Halle

Un large choix de produits du terroir un dimanche par mois : viandes, charcuterie, légumes de saison, plantes aromatiques, confitures et douceurs sucrées, foie gras (marché de Noël), fruits rouges, fromages de chèvre, produits laitiers, miel, pain… lespaysansducoin043@gmail.com +33 6 76 79 63 59 http://www.lespaysansducoin43.com/

