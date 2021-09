Épinal Épinal Épinal, Vosges MARCHE DES PAYSANS BIO AU PORT D’EPINAL Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

MARCHE DES PAYSANS BIO AU PORT D'EPINAL 2021-09-17 16:00:00 – 2021-09-17 20:00:00 Port D'Epinal Avenue de la République

Épinal Vosges Épinal 18 producteurs bio, tous vosgiens, vous proposent des produits de qualité, de proximité et bio naturellement : produits laitiers (bovins, ovins, caprins), viande et charcuterie, légumes, fruits, plantes médicinales, jus de fruit, bonbons aux essences, lentilles, huiles, farine, pain, œufs, pâtes etc.

Le Marché des Paysans Bio au Port d’Epinal se déroulera désormais les vendredis des semaines impaires au lieu des 1ers et 3èmes vendredi du mois; de 16h à 20h (heure d’été) et de 16h à 19h (heure d’hiver). +33 3 29 82 53 32 Office du Tourisme d’Épinal dernière mise à jour : 2021-09-04 par

